ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов

Уничтоженная российская бронетехника в Курской области. Фото: кадр из видео

47-я механизированная бригада ВСУ вместе с подразделением 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили новый массированный штурм россиян в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе 47-й ОМБр.



По словам военных, сценарий войск России в Курской области не меняется – они снова запускают колонны техники и забрасывают живой силой, чтобы вытеснить ВСУ.



Потери техники россиян в этом штурме: три танка стоимостью свыше шести миллионов долларов и семь БМП – свыше семи миллионов долларов. Боевые потери ВС РФ – рота живой силы: 35 ликвидированных и 62 раненных.



По российским штурмовикам отработали пехотинцы, артиллерия под корректировкой разведки, FPV-дроны и механизированные батальоны.

Напомним, что ВСУ отбили у российских войск позиции в Курской области и на Донетчине.