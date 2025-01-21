Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске

В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA

Несколько регионов России ночью и утром 21 января подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сегодня сообщают Минобороны РФ, местные власти и СМИ.

По данным Минобороны РФ, за ночь сбито 55 украинских БПЛА над шестью регионами России. Большая часть была уничтожена над территорией Брянской области.

В Воронежской области под удар попал город Лиски. Глава области Александр Гусев подтвердил уничтожение нескольких беспилотников, в результате падения одного из них произошло возгорание на нефтебазе в Лискинском районе. Пострадавших нет.

Система ПВО работала в Смоленской области, взрывы были слышны в разных районах города, в некоторых домах пропал свет.

Обломки одного из БПЛА упали на многоэтажку на Бородинской улице, загорелся фасад. Огонь повредил шесть этажей, однако его удалось быстро потушить. Предварительно, целью беспилотников ВСУ был Смоленский авиационный завод. Местные жители сообщали о пожаре на заводе после атаки дронов. Завод включен в санкционные списки США, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и стран ЕС, так как утверждается, что он производит ракеты Х-59, которые использовались ВС России во время вторжения РФ в Украину.

Также ночью были слышны звуки взрывов в Ростовской, Саратовской и Белгородской областях. Главы регионов подтвердили атаку дронов ВСУ.

К утру 21 января угроза атаки беспилотников сохранялась в Казани и Ульяновске – в местных аэропортах был введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и прилет.