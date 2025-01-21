Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске

21 января 2025, 08:43

Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске

В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA

Несколько регионов России ночью и утром 21 января подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сегодня сообщают Минобороны РФ, местные власти и СМИ.

По данным Минобороны РФ, за ночь сбито 55 украинских БПЛА над шестью регионами России. Большая часть была уничтожена над территорией Брянской области. 

В Воронежской области под удар попал город Лиски. Глава области Александр Гусев подтвердил уничтожение нескольких беспилотников, в результате падения одного из них произошло возгорание на нефтебазе в Лискинском районе. Пострадавших нет. 

Система ПВО работала в Смоленской области, взрывы были слышны в разных районах города, в некоторых домах пропал свет. 

Обломки одного из БПЛА упали на многоэтажку на Бородинской улице, загорелся фасад. Огонь повредил шесть этажей, однако его удалось быстро потушить. Предварительно, целью беспилотников ВСУ был Смоленский авиационный завод. Местные жители сообщали о пожаре на заводе после атаки дронов. Завод включен в санкционные списки США, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и стран ЕС, так как утверждается, что он производит ракеты Х-59, которые использовались ВС России во время вторжения РФ в Украину.

Также ночью были слышны звуки взрывов в Ростовской, Саратовской и Белгородской областях. Главы регионов подтвердили атаку дронов ВСУ.  

К утру 21 января угроза атаки беспилотников сохранялась в Казани и Ульяновске – в местных аэропортах был введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и прилет.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Авиазаводы Смоленск Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
09:52
Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки
22:00
Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды
23:00
Главное за день: Киев и Запорожье под обстрелами. Ситуация в Покровске
16:40
Пушилин заявил, что Курахово разбито так же, как Авдеевка
13:50
Сколько денег Россия выделила на пенсии в оккупации
12:30
Полиция показала последствия обстрела двух городов в Донецкой области
23:00
Главное за день: Атака на Кривой Рог. Войска РФ оккупировали три села на Донетчине
20:06
Мариупольцев без жилья все больше, Авдеевка все так же в разрухе — дайджест из оккупации ►
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
все новости
08:43
Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске
08:20
Обстрел Донецкой области: войска РФ ранили трех человек
23:01
ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
22:25
Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар
21:52
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»
21:09
Украинские войска продвинулись под Торецком – ISW
19:56
Скандал с «мажорами» в центре Киева: чем известен отец одного из них, экс-мэр Лимана Цимидан
19:54
«Пытаются «прыгать» за реки ночью и под туманом»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ на Лиманском направлении
18:31
Сможет ли Трамп остановить войну России против Украины: мнение жителей Краматорска
18:00
Помоги «Новостям Донбасса» стать лучше для тебя! Пройди опрос
17:42
Войска РФ нанесли шесть авиаударов и из артиллерии обстреляли Константиновку: в городе много разрушений, есть раненая
17:40
В Польше вышел фильм «Путин» — почему вам (не) нужно тратить на него время
16:54
Армия РФ пытается прорвать украинскую оборону на окраинах Великой Новоселки: у россиян большие потери – ВСУ
16:18
ВСУ отбили у российских войск позиции в Курской области и на Донетчине – DeepState
14:20
«Новая почта» предложила льготную доставку для военных в прифронтовых зонах
13:30
Штурмовой полк «Цунами» с помощью дронов устроил «движуху» оккупантам в Торецке
13:02
Россия ударила ракетой по Шосткинской громаде, поврежден объект инфраструктуры
12:38
Экс-замминистра соцполитики подозревают в незаконной закупке на 24 млн
11:44
В Казани беспилотники атаковали авиазавод имени Горбунова
все новости
ВИДЕО
В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске
21 января, 08:43
Уничтоженная российская бронетехника в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов
20 января, 23:01
Пожар после повторной атаки на нефтебазу в Воронежской области. Фото: ASTRA Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар
20 января, 22:25
Осужденный оккупантами боец «Азова» Руслан Минагулов. Фото: кадр из видео «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»
20 января, 21:52
Жительница Краматорска Ольга. Фото: «Новости Донбасса» Сможет ли Трамп остановить войну России против Украины: мнение жителей Краматорска
20 января, 18:31
Оккупантам в Торецке с помощью дронов устроили «движуху». Фото: кадр из видео Штурмовой полк «Цунами» с помощью дронов устроил «движуху» оккупантам в Торецке
20 января, 13:30

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор