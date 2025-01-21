Армия РФ за сутки 8 раз обстреляла Покровскую громаду: вспыхнул пожар, есть повреждения

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 20 января, несколько раз атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, территория предприятия, торговый центр, библиотека и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, 20 января около 9:00 произошел обстрел в западной части города Покровск. Повреждены частный дом и гараж.



Около 10:00 произошло попадание FPV-дрона на железнодорожном переезде в направлении г. Мирноград, в результате чего поврежден автомобиль марки Газель, который принадлежит торговой фирме из Краматорска.



В 10:30 в результате обстрела села Гришино повреждены дом и хозяйственная постройка.



Около 12:30 произошел артиллерийский обстрел центральной части Покровска, в результате которого повреждены многоквартирный дом, помещение городской библиотеки и торговый центр.



В 13:00 артиллерией враг атаковал территорию одного из промышленных предприятий г. Родинское.



Около 15:00 в результате обстрела северной части Покровска повреждены два двухэтажных дома.



Около 17:30 российские войска второй раз нанесли удар по центральной части Покровска. В результате атаки в многоквартирном жилом доме произошел пожар общей площадью 1000 кв. м, который удалось укротить уже ближе к 22:00.



В 22:00 в г. Родинское на территории СТО, которая не функционирует, произошло горение 2 легковых авто площадью 6 кв. м. Причина возгорания устанавливается. Ликвидация пожара состоялась в 22:13.



Ранее мы писали, что в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российской ракетной атаки пострадал мужчина, есть повреждения.