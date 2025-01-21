СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего на $1 млн за время войны

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных Сил, заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии, который решает вопросы пригодности военнослужащих к службе. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Найденные в доме психиатра доллары. Фото: СБУ
Согласно материалам дела, этот чиновник с начала полномасштабного вторжения незаконно приобрел активы на сумму более 1 млн долларов США.
Машины, приобретенные в период с 2022 по 2024 годы. Фото: СБУ
При этом подозреваемый не указывал это имущество в своей декларации, оформляя его на жену, дочь, сыновей и других лиц.
Расследование установило, что в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел:
Во время обысков у него также было найдено 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.
Подозреваемому готовится уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, экс-замминистра социальной политики подозревают в незаконной закупке на 24 млн.
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