СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего на $1 млн за время войны

Главный психиатр ВСУ разбогател на $1 млн за время войны. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных Сил, заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии, который решает вопросы пригодности военнослужащих к службе. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Найденные в доме психиатра доллары. Фото: СБУ

Согласно материалам дела, этот чиновник с начала полномасштабного вторжения незаконно приобрел активы на сумму более 1 млн долларов США.

Машины, приобретенные в период с 2022 по 2024 годы. Фото: СБУ

При этом подозреваемый не указывал это имущество в своей декларации, оформляя его на жену, дочь, сыновей и других лиц.

Расследование установило, что в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

BMW X7 2024 года выпуска;

BMW X7 2022 года выпуска;

BMW X5 2023 года выпуска;

BMW X3 2022 года выпуска; а также другое имущество.

Во время обысков у него также было найдено 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.

Подозреваемому готовится уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 368-5 (незаконное обогащение);

ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, экс-замминистра социальной политики подозревают в незаконной закупке на 24 млн.