Российские оккупанты атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 20 января, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены жилые частные и многоэтажные дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:

Волновахский район. Повреждены частные дома в селах Великоновоселковской громады.



Покровский район. В Мирнограде повреждены 6 многоэтажек и 4 частных дома. В Покровске повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.





Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждено 9 домов; в Дробышево повреждено 5 домов. В Полтавке и Новой Полтавке Ильиновской громады повреждено по 1 объекту. В Константиновке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 10 частных домов, 2 склада и линия электропередач; в Иванополье поврежден дом. В Дружковском ранен человек, поврежден дом.



Бахмутский район. В Северске повреждены 12 домов.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 20 января, несколько раз атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, территория предприятия, торговый центр, библиотека и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.