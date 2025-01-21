ВСУ ударили по пункту управления российской армии на оккупированной Донетчине

Силы обороны поразили пункт управления российской армии в Донецкой области

Украинские военнослужащие обстреляли командный пункт российских захватчиков. Продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



«Нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.



Стоит отметить, что в соцсетях в оккупации распространяется видео якобы попадания в здание в захваченной Волновахе. Однако неизвестно идет ли речь об одном и том же инциденте.



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