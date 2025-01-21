Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ

Город Константиновка Донецкой области снова подвергся российскому обстрелу. Фото: соцсети

Город Константиновка Донецкой области сегодня, 21 января, подверглась нескольким авиаударам российских военных. Об этом сообщают местные паблики.

В соцсети опубликовано видео одного из прилетов, после которого поднимается густой дым.

Незадолго до ударов мониторинговые каналы предупреждали о пуске КАБов в сторону Константиновки.

К этому часу нет информации о пострадавших или разрушениях.

Напомним, 20 января ВС РФ нанесли шесть авиаударов и из артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко. По его словам, в результате авиаударов пострадавших нет.