В Генштабе ВСУ подтвердили удары по Воронежу и Смоленску

Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазе в Воронежской области и авиазаводу в Смоленской области РФ. Иллюстративное фото

Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазе в Воронежской области и авиазаводу в Смоленской области России.

«Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. На этот раз – в ночь на 21 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, «пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть"».

Также там заявили об ударе по Смоленскому авиационному заводу. «Зафиксированы взрывы на территории авиазавода», — сказано в публикации.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявляют об ударе по командному пункту 29 общевойсковой армии России в оккупированной Волновахе.

Ранее сообщалось, что несколько регионов России ночью и утром 21 января подверглись массированной атаке беспилотников.