Объявлена регистрация на новую финансовую помощь для украинцев

Открыт приём заявок на получение денежной помощи от международной организации. Фото: NRC

В Украине начался прием заявок на многоцелевую денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Финансовая поддержка предназначена для 55 тысяч внутренне перемещенных лиц и жителей опасных районов. Об этом сообщает пресс-служба ГО «ВПЛ Украины».

Отмечается, что международная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (NRC) предоставляет помощь украинцам, пострадавшим от войны. Каждому члену семьи выделяется по 10,8 тыс. гривен.

«В понедельник, 20 января, в 09:00 Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи», — говорится в сообщении.

Организаторы приоритет предоставляют лицам, которые проживают в зоне боевых действий или являются внутренними переселенцами из этих зон. А именно:

граждане, проживающие на территориях, определенных как территории, где продолжаются боевые действия;

переселенцы, которые вынужденно покинули свои дома;

внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях с высокой интенсивностью боевых действий.

Также важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины.

Граждане могут с помощью специальной формы подать заявку на получение денежной помощи. К рассмотрению будут принимать только первую попытку подачи заявки, все последующие будут автоматически удаляться.

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

справку внутренне перемещенного лица;

свидетельство о рождении детей (если в семье есть дети в возрасте до 18 лет);

идентификационный налоговый номер;

банковский счет в формате IBAN.

Организаторы отмечают, что в случае успешно поданной заявки — в течение 24 часов поступит сообщение с личным кодом заявки. Его необходимо сохранить, поскольку понадобится позже для проверки статуса заявки с помощью инструмента самопроверки.

Также в NRC отметили, что никогда не запрашивают данные банковской карты, PIN-код или CVV.

«Если Вы получили электронное письмо, текстовое сообщение или сообщение в соцсетях, которые вызывают подозрение, не отвечайте на них. Вы можете проверить подлинность сообщения, позвонив на горячую линию NRC», — отмечают в организации.