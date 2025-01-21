В Покровске российских ДРГ замечено не было — Добряк

ДРГ в Покровске нет. Фото: скриншот

В прифронтовом Покровске Донецкой области не фиксируют заходов российской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В городе остаются более 7 тысяч жителей. Об этом сообщил в интервью начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



«Некоторые военные анонсировали, что возможно мероприятие, но мы не слышали такое, что ДРГ заходили в сам город. Я понимаю, что возможно хотели заходить, но не было такого факта», — рассказал он.



По словам Добряка, в городе проживают 7050 тысяч гражданских, продолжают работать несколько магазинов и аптек. Также функционирует городская больница.



Кроме того, начальник военной администрации добавил, что по состоянию на август в Покровске находились 48 тысяч людей и более 3000 детей. За это время смогли выехать все дети и 41 тысяча людей.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 20 января, несколько раз атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, территория предприятия, торговый центр, библиотека и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.