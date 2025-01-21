В сети появился фейк о бойцах 110-й ОМБр под Великой Новоселкой

20 января в одном из z-каналов появилось видео, в котором якобы украинские бойцы 110-й отдельной механизированной бригады обвиняют командование в том, что их бросили в Великой Новоселке Донецкой области. «Новости Донбасса» разобрали данный ролик и пришли к выводу, что он является фейковым.



«До нас нема ніякої справи, нас бросили, залишили без їжі на позиціях, не кажуть, коли змінять», — звучит в ролике на украинском языке с отчетливым акцентом, якобы из уст одного из бойцов.



Сейчас ситуация в районе Великой Новоселки действительно сложная. Поселок окружен с трех сторон, армия РФ уже перерезала логистику и готовится к штурму. Учитывая это, украинские военные могли записать подобное видео. Вероятно, на это и рассчитывали авторы данной дезинформационной кампании.



Но, на самом деле к солдатам 110-й бригады ролик не имеет никакого отношения. Да и вообще к Силам обороны Украины. Жесты военных, а особенно движение лица и мимика персонажа по центру, который говорит речь, выглядят странно и имеют признаки дипфейка.





Над речью авторы тоже не сильно потрудились — украинский язык с отчетливым акцентом, часть слов звучат неправильно. Явно видно, что в ролике говорит человек, который плохо знает язык. Вместо слова «здамо» на украинском, которое переводится как «сдадим», звучит «здадемо». Когда голос в видео произносит название поселка Времеевка на украинском то, звук в конце слова как будто обрывается и звучит так: «Времєєвк». Похожих ошибок в «речи» данного персонажа много.



110-я бригада сейчас действительно дислоцируется в Великой Новоселке. Это подтверждают последние посты на официальных страницах и каналах подразделения.



Но подобные ролики нигде не публиковались. Нет этого видео и в других украинских телеграм-каналах, которые освещают события войны. Нет его и на facebook. Хотя обычно, если подобные ролики-обращения правдивы и записаны реальными солдатами ВСУ, их не скрывают. О проблемах в армии регулярно пишут аналитики проекта DeepState, но этого ролика нет и в их канале.



Чтобы окончательно удостовериться, что видео фейковое, мы связались со 110-й бригадой и спросили, правдивый ли ролик.



«Нет. У нас таких молодых и чистых нет. А эти лица я уже, кажется, на подобных видео уже видел. Что же они язык выучить не могут», — прокомментировал на запрос издания «Новости Донбасса» Иван Секач, спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Но, несмотря все это, ролик опубликовали и в других z-каналах. Неправдоподобность картинки и речи пропагандистов не смутила.