Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В сети появился фейк о бойцах 110-й ОМБр под Великой Новоселкой

21 января 2025, 16:27

В сети появился фейк о бойцах 110-й ОМБр под Великой Новоселкой

В сети появился фейк о бойцах 110-й ОМБр под Великой Новоселкой

20 января в одном из z-каналов появилось видео, в котором якобы украинские бойцы 110-й отдельной механизированной бригады обвиняют командование в том, что их бросили в Великой Новоселке Донецкой области. «Новости Донбасса» разобрали данный ролик и пришли к выводу, что он является фейковым.

«До нас нема ніякої справи, нас бросили, залишили без їжі на позиціях, не кажуть, коли змінять», — звучит в ролике на украинском языке с отчетливым акцентом, якобы из уст одного из бойцов.

Сейчас ситуация в районе Великой Новоселки действительно сложная. Поселок окружен с трех сторон, армия РФ уже перерезала логистику и готовится к штурму. Учитывая это, украинские военные могли записать подобное видео. Вероятно, на это и рассчитывали авторы данной дезинформационной кампании.

Но, на самом деле к солдатам 110-й бригады ролик не имеет никакого отношения. Да и вообще к Силам обороны Украины. Жесты военных, а особенно движение лица и мимика персонажа по центру, который говорит речь, выглядят странно и имеют признаки дипфейка.



Над речью авторы тоже не сильно потрудились — украинский язык с отчетливым акцентом, часть слов звучат неправильно. Явно видно, что в ролике говорит человек, который плохо знает язык. Вместо слова «здамо» на украинском, которое переводится как «сдадим», звучит «здадемо». Когда голос в видео произносит название поселка Времеевка на украинском то, звук в конце слова как будто обрывается и звучит так: «Времєєвк». Похожих ошибок в «речи» данного персонажа много.

110-я бригада сейчас действительно дислоцируется в Великой Новоселке. Это подтверждают последние посты на официальных страницах и каналах подразделения.

Но подобные ролики нигде не публиковались. Нет этого видео и в других украинских телеграм-каналах, которые освещают события войны. Нет его и на facebook. Хотя обычно, если подобные ролики-обращения правдивы и записаны реальными солдатами ВСУ, их не скрывают. О проблемах в армии регулярно пишут аналитики проекта DeepState, но этого ролика нет и в их канале.

Чтобы окончательно удостовериться, что видео фейковое, мы связались со 110-й бригадой и спросили, правдивый ли ролик.

«Нет. У нас таких молодых и чистых нет. А эти лица я уже, кажется, на подобных видео уже видел. Что же они язык выучить не могут», — прокомментировал на запрос издания «Новости Донбасса» Иван Секач, спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Но, несмотря все это, ролик опубликовали и в других z-каналах. Неправдоподобность картинки и речи пропагандистов не смутила.

ТЕГИ

Места
Донбасс Донецкая область Великая новоселка
Организации
110-я бригада ВСУ
Прочее
фейк
События
Война война на Донбассе
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
09:52
Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки
22:00
Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды
23:00
Главное за день: Киев и Запорожье под обстрелами. Ситуация в Покровске
16:40
Пушилин заявил, что Курахово разбито так же, как Авдеевка
13:50
Сколько денег Россия выделила на пенсии в оккупации
12:30
Полиция показала последствия обстрела двух городов в Донецкой области
23:00
Главное за день: Атака на Кривой Рог. Войска РФ оккупировали три села на Донетчине
20:06
Мариупольцев без жилья все больше, Авдеевка все так же в разрухе — дайджест из оккупации ►
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
все новости
16:56
В Краматорске открыли регистрацию на получение гуманитарной помощи для младенцев и маленьких детей
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
16:27
В сети появился фейк о бойцах 110-й ОМБр под Великой Новоселкой
16:26
Когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа: Арахамия назвал сроки
16:17
В Константиновской ГВА рассказали о последствиях российских обстрелов 21 января
16:15
Российский беспилотник ударил по Купянску: ранены пять человек, среди них три полицейских
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
14:56
В Покровске российских ДРГ замечено не было — Добряк
14:25
В российском Саратове беспилотники повредили крупный химзавод
13:27
Объявлена регистрация на новую финансовую помощь для украинцев
12:56
В Генштабе ВСУ подтвердили удары по Воронежу и Смоленску
12:37
Помоги «Новостям Донбасса» стать лучше для тебя! Пройди опрос
12:32
Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ
11:59
ВСУ ударили по пункту управления российской армии на оккупированной Донетчине
11:35
Российские военные продвинулись в трех областях — DeepState
11:13
Российские оккупанты атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия
10:30
СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего на $1 млн за время войны
10:14
Армия РФ за сутки 8 раз обстреляла Покровскую громаду: вспыхнул пожар, есть повреждения
09:56
Трамп на три месяца приостановил выделение США финансовой помощи другим странам
09:47
Четыре человека пострадали от атаки беспилотника в Днепровском районе Херсона
все новости
ВИДЕО
Город Константиновка Донецкой области снова подвергся российскому обстрелу. Фото: соцсети Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ
21 января, 12:32
Силы обороны поразили пункт управления российской армии в Донецкой области ВСУ ударили по пункту управления российской армии на оккупированной Донетчине
21 января, 11:59
В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске
21 января, 08:43
Уничтоженная российская бронетехника в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов
20 января, 23:01
Пожар после повторной атаки на нефтебазу в Воронежской области. Фото: ASTRA Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар
20 января, 22:25
Осужденный оккупантами боец «Азова» Руслан Минагулов. Фото: кадр из видео «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»
20 января, 21:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор