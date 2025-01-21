Российский беспилотник ударил по Купянску: ранены пять человек, среди них три полицейских

Раненый в результате атаки БПЛА полицейский. Фото: Национальная полиция

21 января около 09:00 российский БПЛА «Молния-2» ударил по служебному автомобилю полиции в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В результате атаки три полицейских получили осколочные ранения.



Также поврежден гражданский автомобиль. Пострадали 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина – они жители Купянска.

Напомним, что 20 января войска РФ нанесли шесть авиаударов и из артиллерии обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего в городе много разрушений и есть раненая.