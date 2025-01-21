В Константиновской ГВА рассказали о последствиях российских обстрелов 21 января

Город Константиновка подвергся российским авиаударам 21 января. Фото: ГВА

Сегодня, 21 января, в период с 11:40 до 11:57 российские войска совершили обстрел города Константиновка Донецкой области, нанеся 10 авиаударов. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Он отметил, что в результате атаки повреждены фасады многоэтажных и частных домов, административные здания предприятий, одно из учебных заведений, шиномонтаж и складское помещение. Также была нарушена целостность линий электросети.

«К счастью, пострадавших и погибших нет», — сообщил начальник ГВА.

Ранее мы писали, что город Константиновка Донецкой области сегодня, 21 января, подвергся нескольким авиаударам российских военных. В соцсети было опубликовано видео одного из прилетов, после которого поднимается густой дым.