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Когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа: Арахамия назвал сроки

21 января 2025, 16:26

Когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа: Арахамия назвал сроки

Переговоры с командой Трампа могут состояться в ближайшее время. Фото: ФБ Давида Арахамии Переговоры с командой Трампа могут состояться в ближайшее время. Фото: ФБ Давида Арахамии

В скором времени могут состояться переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа. Они пройдут в начале февраля во время «Украинской недели» в столице США, в Вашингтоне. Об этом сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

«В начале февраля будет «Украинская неделя» в Вашингтоне. Я думаю, что там на самом деле будут проходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», — отметил он.

Отметим, что 20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа.

47-й президент Америки поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы с целью окончания войны в Украине.

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