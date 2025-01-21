В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП

В Донецке произошла авария. Фото: Алексей Кулемзин

Во временно захваченном Донецке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто влетело в остановку, женщина-водитель погибла на месте, еще двое людей получили ранения. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



Предварительно установлено, что авария произошла в Пролетарском районе.



«28-летняя женщина-водитель автомобиля Daewoo Lanos, не имеющая водительского удостоверения, потеряла контроль над управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на остановку общественного транспорта», — отметил он.



Кулемзин уточнил, что женщина скончалась на месте от полученных травм водитель, 32-летний и 17-летний пассажиры получили телесные повреждения.



Ранее мы писали, что 12 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, ехавший из российского Краснодара, перевернулся. Есть погибшие и пострадавшие.