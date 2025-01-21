В Краматорске открыли регистрацию на получение гуманитарной помощи для младенцев и маленьких детей

В Краматорске Донецкой области объявили о начале регистрации на получение гуманитарной помощи, предназначенной для младенцев и маленьких детей. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что родители, которые имеют детей младше двух лет, могут заполнить форму на получение гуманитарной помощи: https://bit.ly/40mTAza

Форма предназначена для жителей города Краматорска и старостинских округов Краматорской громады, а также переселенцев.

Прием заявок продлится до 18:00, 28 января.