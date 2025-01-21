Войска России пытаются блокировать Великую Новоселку: бои с оккупантами идут на окраинах – ВСУ

Ситуация вблизи Великой Новоселки. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении российская армия продолжает вести активные наступательные действия с целью блокирования поселка Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Украинские военные держат оборону на окраинах поселка, нанося оккупантам значительные потери.



Также при поддержке бронетехники россияне проводили штурмовые действия в направлении села Константинополь. В результате огневого поражения уничтожены две бронемашины ВС РФ.

Напомним, что 21 января аналитики DeepState заявили о продвижении захватчиков в самой Великой Новоселке.