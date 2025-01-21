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В ВСУ рассказали, удалось ли российской армии закрепиться на Огнеупорном заводе в Часов Яре

21 января 2025, 17:35

В ВСУ рассказали, удалось ли российской армии закрепиться на Огнеупорном заводе в Часов Яре

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Российским войскам не удалось закрепиться на территории Огнеупорного завода в городе Часов Яр. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, оккупанты постоянно штурмуют в Часов Яре, а погодные условия – туман и плохая видимость – позволили российским подразделениям накапливаться и сконцентрироваться в северной части города.

«Постепенно, уничтожив позиции в этом районе, противник решил, что может штурмовать территорию Огнеупорного завода. Накопившись и скопившись в одном месте, был нанесен удар и позиции, живая сила противника были уничтожены. Врагу на сегодняшний день не удалось закрепиться на территории огнеупорного завода. Сейчас там идут стрелковые бои», – рассказал Запорожец.

Спикер ОТУ «Луганск» отметил, что Силы обороны Украины не дают возможности россиянам реализовать определенный комплекс мер по закреплению на территории завода.

Напомним, что войска России пытаются блокировать Великую Новоселку на Донетчине, бои с оккупантами идут на окраинах поселка.

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