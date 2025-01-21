В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»

В Мариуполе обрушилось здание. Фото: «МЧС «ДНР»

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области произошел инцидент, в частности погибли два человека в результате обрушения здания. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС «ДНР».



«В Мариуполе обрушились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания. Под завалами находились 2 человека. К сожалению, они погибли», — говорится в сообщении.





Как известно, еще одного пострадавшего госпитализировали.



Отмечается, что на месте работали 15 специалистов и 5 единиц техники.



При этом бывший советник мера Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что обвалились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания завода «Азовмаш».



По его словам, единственное, о чем молчат россияне — что эти люди были наняты кадыровскими приспешниками для разбора и расчистки определенной территории на «Азовмаше». Теперь из них пытаются сделать мародеров, чтобы переложить вину на них самих.



Ранее мы писали, что в Мариуполе российские оккупанты уничтожили старинную школу города, построенную еще в XIX веке. На ее месте возводят новое здание.