Российские оккупанты убили мужчину в прифронтовом Покровске

Российская армия утром 21 января в очередной раз атаковала прифронтовой Покровск Донецкой области. В частности, использовала FPV-дрон. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».



По словам спикера, в зоне поражения беспилотного летательного аппарата оказалось авто.



«В результате вражеской атаки получил травмы, несовместимые с жизнью, 42-летний водитель», — отметила Медведева.



Ранее мы писали, что 21 января в период с 11:40 до 11:57 российские войска совершили обстрел города Константиновка Донецкой области, нанеся 10 авиаударов.