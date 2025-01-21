Правозащитники представили план по защите прав человека в Украине: он касается переселенцев и жителей оккупированных территорий

21 января в Киеве состоялся брифинг Коалиции организаций, которые с 2014 года занимаются вопросами защиты прав пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщили «Новости Донбасса».



Брифинг прошел в связи с тем, что ситуация с правами человека в Украине, в частности на временно оккупированных территориях, вызывает обеспокоенность как у самих граждан, так и у международных правовых организаций.



Организаторы брифинга отмечают, что война началась с оккупации Крыма в 2014 году, а в 2022-м приобрела полномасштабный характер. Продолжающиеся и в 2025 году боевые действия, обстрелы украинских населенных пунктов и энергетической инфраструктуры нуждаются в дальнейших совместных действиях государства, гражданского общества и международных партнеров.



О стратегии государства в сфере защиты прав человека в условиях вооруженной агрессии против Украины в 2025 году говорили:

Алена Лунева – адвокационный директор Центра прав человека ZMINA;

Ксения Гедз – координатор по вопросам адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту»;

Ольга Скрипник – глава правления Крымской правозащитной группы;

Наталья Юрлова – юрист ОО «Донбасс SOS»;

Юлия Матвийчук – координатор направления правозащиты БФ «Восток SOS».

Коалиция организаций представила 13 шагов, способствующих обеспечению эффективной защиты прав человека. Шесть из них предлагаются Верховной Раде Украины, а еще семь – Кабинету министров Украины.

Верховной Раде:

Гармонизировать национальное уголовное законодательство с международным. Обеспечить защиту граждан Украины, проживающих на ВОТ Украины, от риска потери гражданства. Определить механизмы использования информации из документов, выданных в оккупации. Обеспечить надлежащее функционирование механизмов учета и компенсации за уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии против Украины движимое и недвижимое имущество. Внести изменения в УК Украины, которые обеспечат соблюдение принципа правовой определенности в вопросе привлечения к ответственности за коллаборационную деятельность. Принять комплексные изменения в законодательство по обеспечению прав ВПЛ.

Кабинету министров:

Приоритезировать реинтеграцию жителей ВОТ Украины, поддержку ВПЛ и других пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Ввести целостную систему поддержки пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Обеспечить реализацию прав и защиту интересов людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Поддерживать детей и молодежь из ВОТ Украины, в частности через создание условий для получения образования. Обеспечить выплату пенсий ВПЛ без дискриминации. Обеспечить создание мест для размещения эвакуированных представителей маломобильных групп населения, в частности людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Определить общее видение государства относительно ВОТ Украины и поддержки людей, на них проживающих.

По словам адвокационного директора Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, ежегодно правозащитные организации обращают внимание Верховной Рады и Кабинета министров на эту проблематику, поскольку в первую очередь страдают гражданские лица.



«В 2024 году состоялся очень прогрессивный шаг: Украина ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда. И это большая победа. Этот пункт был первым во многих наших списках приоритетных шагов. Однако с этим шагом не заканчивается работа по гармонизации норм национального уголовного законодательства. Кроме изменений, которые должны способствовать привлечению к ответственности за международные преступления, важно говорить и о других изменениях в уголовном законодательстве. В частности, речь идет насчет статьи о коллаборационной деятельности. Следует уточнить формулировку самой статьи и рассмотреть возможность выведения наименее серьезной категории нарушений в сфере уголовной юстиции и обеспечить люстрационные мероприятия», – отметила Лунева.



Координатор по вопросам адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Ксения Гедз заявила, что наведение порядка с реестрами уничтоженного и поврежденного имущества – еще одно важное направление деятельности правозащитных организаций.



«Государству необходимо обеспечить эффективное функционирование механизмов учета и компенсации за уничтоженное, поврежденное, преступно присвоенное оккупационной властью недвижимое и движимое имущество, при этом устраняя дискриминационные подходы, связанные со временем и территорией причинения вреда. Только такой инклюзивный подход гарантирует равный и справедливый доступ пострадавших к национальному и международному компенсационным механизмам. Крайне важно ввести комплексную и целостную систему поддержки для всех, кто пострадал в результате вооруженной агрессии против Украины, ведь это залог защиты и восстановления прав пострадавшего населения», – сказала она.



Как отметила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, переформатирование Министерства по вопросам реинтеграции в прошлом году оказало свое влияние на политику государства в отношении временно оккупированных территорий.



«Да, ранее сферой реинтеграции занималось министерством, а теперь это сужено к директорату в структуре Минразвития. Значительное количество наработанных ранее стратегий по защите интересов пострадавших теперь «на паузе». Мы также ждем возобновления работы Межведомственной комиссии по вопросам установления факта лишения человека личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая должна вскоре начать свои заседания на базе Минразвития Сегодня у нас нет одного министерства, которое занимается жителями оккупированных территорий и пострадавшими от агрессии, именно поэтому мы видим необходимость приоритезировать реинтеграцию жителей оккупированных территорий, поддержку ВПЛ и всех пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины», – рассказала Скрипник.



Юрист ОО «Донабас SOS» Наталья Юрлова считает, что еще одним острым вопросом остается выплата пенсий для людей с временно оккупированных территорий, поскольку для многих пенсионеров выплата от государства является едва ли не единственным источником дохода.



«Важно устранить дискриминацию по выплате пенсий внутренне перемещенным лицам, которые переместились до 24 февраля 2022 года. Пенсии для многих из них – это единственный источник дохода. Однако мы до сих пор сталкиваемся с дискриминацией в этом вопросе. С 2014 года были введены дополнительные требования для получения пенсий ВПЛ: обязательная справка о взятии на учет, периодическая идентификация, ограничения в выборе банковского учреждения. При этом те, кто переместился после 24 февраля 2022 года, получают пенсии на общих условиях. Это создает неравенство, которое недопустимо. Постановление КМУ №637, которое закрепляет эти ограничения и действует уже более 10 лет, наконец-то должно быть отменено», – отметила она.

Напомним, что в Украине объявили регистрацию на новую финансовую помощь для ВПЛ.