Российские войска пытаются продвигаться по флангам и расширять «серую зону» возле Покровска – НГУ

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты пытаются продвигаться по южным флангам города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.



По его словам, войска РФ такими образом хотят взять под контроль логистические пути и расширить «серую зону».



«Противник, используя погодные условия, пытается привлекать группы пехоты численностью от двух-трех до десяти военнослужащих для совершения наступательных действий. Почти постоянно продолжаются штурмовые действия. Также видим, что противник реже использует бронетехнику. С начала недели на этом участке наши военнослужащие уничтожали в основном автомобильную технику разного типа и мотоциклы, которые противник использует для своих попыток штурмов», – рассказал Музычук.

Напомним, что войска России пытаются блокировать Великую Новоселку на Донетчине, бои с оккупантами идут на окраинах поселка.