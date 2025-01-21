Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские войска пытаются продвигаться по флангам и расширять «серую зону» возле Покровска – НГУ

21 января 2025, 19:41

Российские войска пытаются продвигаться по флангам и расширять «серую зону» возле Покровска – НГУ

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты пытаются продвигаться по южным флангам города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, войска РФ такими образом хотят взять под контроль логистические пути и расширить «серую зону».

«Противник, используя погодные условия, пытается привлекать группы пехоты численностью от двух-трех до десяти военнослужащих для совершения наступательных действий. Почти постоянно продолжаются штурмовые действия. Также видим, что противник реже использует бронетехнику. С начала недели на этом участке наши военнослужащие уничтожали в основном автомобильную технику разного типа и мотоциклы, которые противник использует для своих попыток штурмов», – рассказал Музычук.

Напомним, что войска России пытаются блокировать Великую Новоселку на Донетчине, бои с оккупантами идут на окраинах поселка.

ТЕГИ

Люди
Руслан Музычук
Места
Покровск
Организации
Всу Армия РФ НГУ
Прочее
Война серая зона ситуация на фронте Штурмы Фланги
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:40
В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
09:52
Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки
22:00
Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды
23:00
Главное за день: Киев и Запорожье под обстрелами. Ситуация в Покровске
16:40
Пушилин заявил, что Курахово разбито так же, как Авдеевка
13:50
Сколько денег Россия выделила на пенсии в оккупации
12:30
Полиция показала последствия обстрела двух городов в Донецкой области
23:00
Главное за день: Атака на Кривой Рог. Войска РФ оккупировали три села на Донетчине
20:06
Мариупольцев без жилья все больше, Авдеевка все так же в разрухе — дайджест из оккупации ►
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
все новости
19:41
Российские войска пытаются продвигаться по флангам и расширять «серую зону» возле Покровска – НГУ
19:00
Быстрые и здоровые решения для питания (реклама)
18:26
Правозащитники представили план по защите прав человека в Украине: он касается переселенцев и жителей оккупированных территорий
17:52
Российские оккупанты убили мужчину в прифронтовом Покровске
17:40
В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»
17:35
В ВСУ рассказали, удалось ли российской армии закрепиться на Огнеупорном заводе в Часов Яре
17:06
Войска России пытаются блокировать Великую Новоселку: бои с оккупантами идут на окраинах – ВСУ
16:56
В Краматорске открыли регистрацию на получение гуманитарной помощи для младенцев и маленьких детей
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
16:27
В сети появился фейк о бойцах 110-й ОМБр под Великой Новоселкой
16:26
Когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа: Арахамия назвал сроки
16:17
В Константиновской ГВА рассказали о последствиях российских обстрелов 21 января
16:15
Российский беспилотник ударил по Купянску: ранены пять человек, среди них три полицейских
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
14:56
В Покровске российских ДРГ замечено не было — Добряк
14:25
В российском Саратове беспилотники повредили крупный химзавод
13:27
Объявлена регистрация на новую финансовую помощь для украинцев
12:56
В Генштабе ВСУ подтвердили удары по Воронежу и Смоленску
12:37
Помоги «Новостям Донбасса» стать лучше для тебя! Пройди опрос
12:32
Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ
все новости
ВИДЕО
Город Константиновка Донецкой области снова подвергся российскому обстрелу. Фото: соцсети Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ
21 января, 12:32
Силы обороны поразили пункт управления российской армии в Донецкой области ВСУ ударили по пункту управления российской армии на оккупированной Донетчине
21 января, 11:59
В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске
21 января, 08:43
Уничтоженная российская бронетехника в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов
20 января, 23:01
Пожар после повторной атаки на нефтебазу в Воронежской области. Фото: ASTRA Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар
20 января, 22:25
Осужденный оккупантами боец «Азова» Руслан Минагулов. Фото: кадр из видео «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»
20 января, 21:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор