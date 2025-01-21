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ВСУ уничтожили позиции российских войск и не дали им продвинуться к Покровску: кадры

21 января 2025, 20:54

ВСУ уничтожили позиции российских войск и не дали им продвинуться к Покровску: кадры

Зачистка российских позиций под Покровском. Фото: кадр из виде Зачистка российских позиций под Покровском. Фото: кадр из виде

Бойцы 425-го штурмового батальона «Скала» ВСУ зачистили позиции российских войск и лишили их возможности продвинуться дальше в направлении города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Сначала в атаку на оккупантов пошел украинский танк, после чего за дело взялись штурмовики. Танк батальона уничтожил позиции россиян, а бойцы ВСУ зачистили оставшихся военных РФ, которые пытались скрыться в окопах и полуразрушенных домах. Украинские военные выполнили задание и завели группу закрепления на позиции.

Напомним, что российские войска пытаются продвигаться по флангам и расширять «серую зону» возле Покровска.

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