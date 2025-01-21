«Мы не дадим этого сделать»: Зеленский рассказал, что может потребовать Путин для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Один из важных вопросов, которые будет ставить глава Кремля Владимир Путин – это уменьшение украинской армии в разы. Об этом во время Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давос заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, весь мир сможет стать свидетелем этого требования.



«Это понятно: если мы смогли сделать армию более 800 000, то мы плюс Европа – это армия, которая способна не только стоять и защищаться, но и дать отпор Путину. Он это понимает. Самый быстрый путь – давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и давить на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы уменьшили армию в пять раз. Мы не дадим этого сделать», – отметил президент.

Напомним, что для окончания войны в Украине президент США Дональд Трамп поручил организовать разговор с Путиным.