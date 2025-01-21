В Мариуполе ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его называют «шпионом ГУР»

Задержанный житель оккупированного Мариуполя. Фото: кадр из видео

В Мариуполе ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают «в государственной измене и шпионаже в пользу ГУР». Об этом стало известно из сообщения прокремлевского агентства «РИА Новости», которое ссылается на так называемое «Управление ФСБ по ДНР».



Захватчики заявили, что задержанный якобы собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя, будучи гражданином Украины.



«После получения российского паспорта продолжил эту деятельность по заданию ГУР», – сказали в агентстве.

Напомним, что фейковый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова», которого оккупанты обвинили в «убийстве жителей Мариуполя».