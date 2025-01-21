Главное за день: Оккупанты штурмуют Часов Яр. Фейк о бойцах под Великой Новоселкой

Политика



Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства, сообщает Associated Press (AP).



Украина входит в 2025 год с рядом критических вызовов в войне против России. Финансовая поддержка международных партнеров, поставка оружия, реформы мобилизационных процессов и поиск дипломатических решений — это лишь часть вопросов, требующих незамедлительного внимания. Как союзники планируют преодолевать эти вызовы?



Общество



В захваченном Мариуполе обвалились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания завода «Азовмаш», погибли два человека.



ФСБ задержала жителя Мариуполя, которого оккупанты подозревают «в госизмене и шпионаже в пользу ГУР».



20 января в одном из z-каналов появилось видео, в котором якобы украинские бойцы 110-й отдельной механизированной бригады обвиняют командование в том, что их бросили в Великой Новоселке Донецкой области. «Новости Донбасса» разобрали данный ролик и пришли к выводу, что он является фейковым.



Боевые действия



В Покровске из-за атаки российского дрона погиб один человек. Оккупанты нанесли 10 авиаударов по Константиновке. Российский беспилотник ударил по Купянску: ранены пять человек, среди них три полицейских. Четыре человека пострадали от атаки беспилотника в Днепровском районе Херсона. В Синельниковском районе Днепропетровской области из-за российской ракетной атаки пострадал мужчина, повреждены дома.



Российским войскам не удалось закрепиться на территории Огнеупорного завода в Часов Яре, рассказал спикер ОСГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец. Он отметил, что оккупанты постоянно штурмуют город, а погодные условия – туман и плохая видимость – позволили российским подразделениям накапливаться и сконцентрироваться в северной части города.



В ночь на 21 января в российском Саратове беспилотники атаковали химический завод ООО «Саратоворгсинтез». Отмечается, что в результате атаки повреждены окна одного из цехов завода на площади Советско-Чехословацкой дружбы, пострадавших нет.



Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазе в Воронежской области и авиазаводу в Смоленской области России. В результате удара загорелись резервуары с топливом.



Российские оккупанты добились определенного успеха возле населенных пунктов Большая Новоселка, Успеновка и Славянка в Донецкой области, сообщил аналитический проект DeepState.