В Луганской области 80 тысяч человек остались без питьевой воды: оккупанты перенесли ремонт – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

С 18 января без питьевой воды остались жители городов Должанск, Вознесеновка и еще четырех населенных пунктов в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, из-за аварии водоснабжение отсутствует у около 80 тысяч жителей.



«Оккупационная власть анонсировала начало ремонта на водопроводе на 21 января, но перенесла работы на 23 января. Восстановить подачу воды обещают не раньше 28 января, то есть через 10 дней», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что на захваченной Луганщине в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей.