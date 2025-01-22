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Трамп поручил своему спецпосланнику завершить войну в Украине за 100 дней

22 января 2025, 10:30

Трамп поручил своему спецпосланнику завершить войну в Украине за 100 дней

Дональд Трамп (слева) и Кит Келлог. Фото: Euronews Дональд Трамп (слева) и Кит Келлог. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней. Однако он вряд ли будет иметь весомое влияние на ход переговоров, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным будет значительно сложнее, чем обещал Трамп в течение своей предвыборной кампании. Кит Келлог как специальный представитель Трампа по Украине может сыграть свою роль для начала мирных переговоров, однако контролировать эти процессы будет сам президент.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон вспомнил, как Трамп говорил о Келлоге, что тот ему нравится, потому что «никогда не высказывает своего мнения, если я его не спрашиваю». Поэтому Келлог может консультировать 47-го президента США по вопросам переговоров, однако он не обязательно будет прислушиваться.

Военный опыт отставного генерал-лейтенанта может пригодиться при принятии решений о продлении или прекращении поддержки Украины, однако Келлог не имеет дипломатических навыков и вряд ли будет принимать непосредственное участие в переговорах с РФ, говорят эксперты.

Политолог и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает Келлога «серьезным мыслителем», который может добавлять веса решениям администрации Трампа по войне в Украине. При этом Джонс отмечает, что нападки на Келлога со стороны России заставляют сомневаться в успехе его плана.

Напомним, Дональд Трамп после инаугурации заявил, что новые санкции против РФ от США возможны, если Кремль откажется от переговоров по завершению войны в Украине.

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