Покровская громада попала под удар армии РФ: есть повреждения

Российская армия за минувшие сутки, 21 января, в очередной раз несколько раз ударила по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак повреждена территория шахты, гаражное помещение, а также жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



21 января под обстрел попала территория шахты «Краснолиманская», в результате чего повреждены 2 административных здания. Информация о пострадавших не поступала.



В 8:30 произошел вражеский обстрел FPV-дроном проезжей части в районе путепровода «Западный». Погиб мужчина 1982 года рождения, поврежден гражданский автомобиль.



В 9:00 в результате обстрела центральной части Покровска поврежден многоэтажный жилой дом, информация о пострадавших не поступала.



Около 9:30 россияне нанесли удар по микрорайону «Лазурный», в результате чего ранен мужчина 1981 года рождения. Пострадавший с частичной ампутацией правого предплечья доставлен в больницу Доброполья.



В 10:00 произошел вражеский обстрел частного сектора Покровска, в результате чего в частном жилом доме возник пожар.



FPV-дроном ВС РФ попали в частный дом в Родинском. В результате обстрела поврежден жилой дом.



Около 13:30 FPV-дроном российские войска попали в одну из покровских АЗС. Повреждено гаражное помещение.



Ранее мы писали, что за 21 января россияне убили одного жителя Донецкой области.