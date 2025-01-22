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Покровская громада попала под удар армии РФ: есть повреждения

22 января 2025, 10:27

Покровская громада попала под удар армии РФ: есть повреждения

Российская армия за минувшие сутки, 21 января, в очередной раз несколько раз ударила по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак повреждена территория шахты, гаражное помещение, а также жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

21 января под обстрел попала территория шахты «Краснолиманская», в результате чего повреждены 2 административных здания. Информация о пострадавших не поступала.

В 8:30 произошел вражеский обстрел FPV-дроном проезжей части в районе путепровода «Западный». Погиб мужчина 1982 года рождения, поврежден гражданский автомобиль.

В 9:00 в результате обстрела центральной части Покровска поврежден многоэтажный жилой дом, информация о пострадавших не поступала.

Около 9:30 россияне нанесли удар по микрорайону «Лазурный», в результате чего ранен мужчина 1981 года рождения. Пострадавший с частичной ампутацией правого предплечья доставлен в больницу Доброполья.  

В 10:00 произошел вражеский обстрел частного сектора Покровска, в результате чего в частном жилом доме возник пожар.

FPV-дроном ВС РФ попали в частный дом в Родинском. В результате обстрела поврежден жилой дом.

Около 13:30 FPV-дроном российские войска попали в одну из покровских АЗС. Повреждено гаражное помещение.

Ранее мы писали, что за 21 января россияне убили одного жителя Донецкой области.

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