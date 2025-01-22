Президент Зеленский назвал количество миротворцев, необходимых для безопасности Украины

Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращения нового нападения России Украине потребуются не менее 200 тысяч европейских миротворцев, передает Reuters.

«Из всех европейцев? 200 тысяч — это минимум. Это минимум, а иначе ничего», — отметил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Зеленского, такое количество миротворцев необходимо, ведь численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина от этого количества.

Президент также подчеркнул, что введение миротворцев будет лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.