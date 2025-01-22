Оккупанты атаковали населенные пункты Донетчины: десятки поврежденных домов и зданий

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 21 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома, административные здание и другие объекты. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под российские удары попали три района:



Покровский район. В Белицком Добропольской громады ранены 2 человека, повреждены частные дома и админздание. В Мирнограде поврежден дом. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 дома; в Родинском поврежден дом и 2 админздания; в Гришино повреждены 3 админздания.





Краматорский район. В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Славянске повреждены 10 частных домов. В Николаевке повреждены 4 многоэтажки и админздание; в Райгородке повреждены 6 частных домов. В Берестке Ильиновской громады повреждены 10 объектов. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, 14 частных домов, 4 админздания, 3 линии электропередач; в Николаевке повреждены 2 дома.

Бахмутский район. В Северске 1 дом разрушен и 10 повреждены.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 21 января, в очередной раз несколько раз ударила по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак повреждена территория шахты, гаражное помещение, а также жилые дома.