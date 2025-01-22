Россияне сбрасывают на Константиновку авиабомбы

Город Константиновка Донецкой области с самого утра 22 января находится под массированным российским обстрелом. Армия РФ обстреливает город из артиллерии и сбрасывает авиабомбы, сообщают местные паблики.

Интенсивный авиаобстрел города начался приблизительно в 10:30.

В соцсети опубликовали видео дыма после одного из прилётов.

Мониторинговые каналы сообщают о работе российской авиации и пусках КАБов в сторону Константиновки/Дружковки.

По состоянию на 11:10 22 января в Константиновке раздалось по меньшей мере 10 взрывов авиабомб.

Информации о пострадавших и разрушениям к этому часу нет.

Напомним, 21 января, в период с 11:40 до 11:57 российские войска совершили обстрел города Константиновка Донецкой области, нанеся 10 авиаударов. В результате атаки повреждены фасады многоэтажных и частных домов, административные здания предприятий, одно из учебных заведений, шиномонтаж и складское помещение. Также была нарушена целостность линий электросети. Обошлось без пострадавших.