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Россияне сбрасывают на Константиновку авиабомбы

22 января 2025, 11:27

Россияне сбрасывают на Константиновку авиабомбы

Россияне сбрасывают на Константиновку авиабомбы

Город Константиновка Донецкой области с самого утра 22 января находится под массированным российским обстрелом. Армия РФ обстреливает город из артиллерии и сбрасывает авиабомбы, сообщают местные паблики. 

Интенсивный авиаобстрел города начался приблизительно в 10:30.

В соцсети опубликовали видео дыма после одного из прилётов.

Мониторинговые каналы сообщают о работе российской авиации и пусках КАБов в сторону Константиновки/Дружковки.

По состоянию на 11:10 22 января в Константиновке раздалось по меньшей мере 10 взрывов авиабомб.  

Информации о пострадавших и разрушениям к этому часу нет. 

Напомним, 21 января, в период с 11:40 до 11:57 российские войска совершили обстрел города Константиновка Донецкой области, нанеся 10 авиаударов. В результате атаки повреждены фасады многоэтажных и частных домов, административные здания предприятий, одно из учебных заведений, шиномонтаж и складское помещение. Также была нарушена целостность линий электросети. Обошлось без пострадавших.

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