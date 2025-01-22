Силы ПВО сбили 65 из 99 дронов, еще 30 БПЛА — локально потеряны

ПВО сбила 65 БПЛА. Фото: Генштаб ВСУ

Российская Федерация в ночь на 22 января ударила по территории Украины дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 65 БПЛА из 99. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 22 января 2025 года (с 19.00 21 января) противник атаковал 99-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Чауда — Крым, Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.



По состоянию на 10:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 65 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.



Кроме того, 30 беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 21 января запустила по Украине 131 дрон, а также 4 баллистические ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 72 БПЛА в 16 областях.