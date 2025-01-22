Зеленский: Путин в начале полномасштабной войны требовал заменить меня на Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Не существует никаких турецких переговоров, поскольку президент Украины Владимир Зеленский не встречался с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции. Об этом стало известно из заявления самого Зеленского во время его встречи с представителями Международного медиасовета в швейцарском городе Давос.



По его словам, в первые дни полномасштабной войны «кое-кто из Украины» передал ему ультиматум от Путина.



«Они сказали: «Мы переговорщики между Украиной и Россией». Я сказал: «Чего вы хотите?». Они сказали, что я должен отступить, они заменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Это первое. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс – это Россия, мы должны признать. Потом мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус. Потом мы должны уменьшить армию до 50 000. Сейчас у нас 850 000. Потом мы должны отдать все оружие – от артиллерии и так далее. Все, что дальностью от 20 километров мы должны уничтожить и отдать им. Поэтому никогда не было никаких переговоров. Это ультиматум от убийцы», – рассказал Зеленский.



Президент отметил, что он «послал этих людей из своего кабинета, поскольку они сепаратисты без какого-либо статуса».

Напомним, что ранее в Давосе Зеленский рассказал, что может потребовать Путин для завершения войны.