Армия РФ рекордным количеством дронов атаковала позиции ВСУ в Луганской области – ОВА

Ситуация в Луганской области. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты постоянно увеличивают количество беспилотников, которые выполняют задачи на участке фронта в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, в начале зимы 100 или немного больше примененных россиянами БПЛА в сутки считались рекордным показателем.



«Затем около 150. За вчера противник направил по нашим укреплениям 219 беспилотных летательных аппаратов», – рассказал Лысогор.

Напомним, что украинская армия отбила у войск РФ позиции под городом Покровск Донецкой области.