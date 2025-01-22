Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании

Проводника российского поезда обвинила в изнасиловании военнослужащая из «ДНР». Фото: ASTRA

Военнослужащая из «ДНР» обвинила 19-летнего российского проводника в изнасиловании в купе поезда «Анапа-Москва». Об этом пишет издание ASTRA.

Сообщается, что в Ростовской области РФ следователи проводят проверку в отношении 19-летнего проводника из Омской области Игоря К. (имя изменено). Молодого человека обвинила в изнасиловании 35-летняя военнослужащая войсковой части 71443 в «ДНР».

По словам женщины, в ночь с 11 на 12 января в купе поезда «Анапа-Москва», когда она спала, вошел проводник. Как утверждает военнослужащая, молодой человек изнасиловал ее во время сна.

Проводника уже опросили, уголовное дело пока не возбудждено, пишет ASTRA.