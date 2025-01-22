Рекордное количество обстрелов в Донецкой области: только за сутки россияне сбросили более 30 авиабомб

Россияне ежедневно атакуют Донетчину. Фото: скриншот

За предыдущие сутки, 21 января, российские войска обстреляли Донецкую область по линии соприкосновения более 3800 раз, это рекордное число. Однако в регионе замедлилась эвакуация местного населения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Только за сутки оккупанты обстреляли Донецкую область 3829 раз, это первый раз такое количество обстрелов. 33 управляемые авиационные бомбы сбросили на жилые кварталы региона. Люди выезжают медленно. Из 300 тысяч человек, которые до сих пор остаются в области, около 40 тысяч живут в населенных пунктах неподалеку от фронта», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, в регионе 161 населенный пункт находится без газоснабжения, водоснабжения и света. Энергетики за двое суток восстановили свет в 61 населенном пункте.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 22 января обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения.