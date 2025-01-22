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Войска РФ нанесли новые удары по Константиновке: погиб один человек, еще пять – ранены

22 января 2025, 15:46

Войска РФ нанесли новые удары по Константиновке: погиб один человек, еще пять – ранены

Последствия ударов по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия ударов по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура

22 января российская армия повторила атаку на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В течение 15 минут оккупанты нанесли по городу девять авиаударов. Предварительно, россияне использовали авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК.

Повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети и газопроводы.

В результате обстрела погиб 58-летний мужчина, еще пять жителей 52, 62, 64, 76 и 91 года получили ранения. У них диагностировали минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ранения туловища и конечностей.

Напомним, что в результате первой атаки на Константиновку пострадали два человека. ВС РФ обстреляли город из артиллерии.

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