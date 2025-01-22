В областной администрации рассказали, сколько людей остаются в Покровске и Торецке

В Торецке остается 60 человек, в Покровске — 7000. Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Идет очень активная фаза боевых действий, враг пытается захватить города», — заявил он.



Филашкин уточнил, что в Покровке находятся на местах органы власти, полиции, а также подразделения ГСЧС. Также работают коммунальные службы, в городе осталось несколько социальных работников.



По словам начальника городской администрации, россияне для атаки на город используют ствольную артиллерию, управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны.



Ранее мы писали, что в городе Часов Яр Донецкой области довольно сложная ситуация, при этом в населенном пункте остается более 200 человек.