ГУР уничтожило спутниковое оборудование российской армии в Курской области: видео

Расположение спутникового оборудования россиян в Курской области. Фото: кадр из видео

17 января бойцы ГУР обнаружили позицию войск РФ с важным спутниковым оборудованием вблизи поселка Теткино Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



С помощью FPV-дронов уничтожили устройства для использования возможностей спутников «Ямал-401», «Ямал-402» и «Ямал-300K», которые работают в Ка-диапазоне частот.



По укрытию с личным составом российского расчета также нанесли огневое поражение.

Напомним, что украинские морпехи за два дня уничтожили три танка и четыре БМД россиян в Курской области.