Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации

Как известно, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях заблокирована работа видеоплатформы YouTube. Медиаэксперт и консультант eQualitie Украина Александр Глущенко рассказал, чем грозит эта блокировка для украинцев в оккупации.



Российское правительство и спецслужбы долго искали способ как «закрутить гайки» для свободного доступа к интернету. В результате пошли путем поэтапных ограничений:



Юридическое давление. Российская сторона подала ряд исков против корпорации Google, выставляя заоблачные штрафы, которые фактически невозможно оплатить.



Технологическая инфраструктура для фильтрации. Все провайдеры с 2022 года обязаны устанавливать аппаратно-программные комплексы (ТПК «Ревистра», СОРМ и т.д.), полностью контролируемые Роскомнадзором. Именно благодаря им российские власти могут «замедлять» или блокировать нежелательные сервисы и трафик.



Инвестиции в собственные платформы. Чтобы избежать «информационного вакуума», Россия развивает аналоги YouTube (Rutube, VK Видео) и создает собственные онлайн-кинотеатры.



Результат: YouTube в РФ не всегда «официально запрещен», но настолько «приторможен», что просмотр видео становится почти невозможным. Те, кто пытается заходить через VPN, сталкиваются с дополнительными барьерами.



Техническая сторона блокировок



Базовый механизм блокировки выглядит так: у провайдера стоит специальный комплекс, через который проходит весь интернет-трафик пользователей. Этот комплекс:



- мониторит и записывает запросы;

- сверяет их с «черными списками» Роскомнадзора;

- выявляет и блокирует типичные VPN-протоколы.



Перспектива «ползучих» запретов в Беларуси



Беларусь, по словам эксперта, идет еще более простым путем, ведь там монополия на внешние каналы принадлежит фактически двум компаниям, связанным с государственной властью.



Блокировка YouTube, Telegram или TikTok там тоже «тестируют» точечно, и если Россия реализует модель постепенных ограничений на массы провайдеров, то в Беларуси усилий нужно меньше из-за единого главного канала, контролируемого государством.



Оккупированные территории: полигон для цензуры



Пользователям остается либо искать какие-то экзотические VPN, которые еще не успели попасть под блок, либо, по словам эксперта, «просто иметь в виду, что в любой момент твое соединение может перестать работать».



Есть ли альтернативы привычным VPN?



Цензурирование интернета является давней практикой авторитарных режимов, которые ограничивают своим гражданам доступ ко всем возможностям глобальной сети еще на этапе создания интернета. Довольно показательным примером является Китай с его большим Firewall — практика блокирования доступа к западным информационным ресурсам, таким как Google, западные медиа и тд.



Поиски решений противодействия цензуре ведутся давно, в то же время, не следует забывать, что и цензоры постоянно совершенствуют технические методы блокировки. Надежным решением для обхода цензуры считается браузер TOR. В то же время, необходимо приложить усилия, чтобы установить его и начать пользоваться. Еще одним решением является использование софта Psiphon, который позиционирует себя больше как VPN и позволяет получить доступ к цензурированному контенту на территориях репрессивных режимов.



Одним из наиболее современных методов обхода цензуры является мобильный браузер Ceno для операционной системы Android от канадской организации eQualitie. Сокращенно от от censorship.no!, Ceno позиционирует себя как первый в мире мобильный браузер на пиринговом протоколе, позволяющий обойти все возможные современные методы интернет-цензуры.



Рассмотрим особенности работы Ceno:



Не требуется регистрация или логин: установив приложение, пользователь получает доступ к веб-ресурсам, которые ему «показывают» или же «доставляют» другие такие же пользователи через технологию P2P.



Принцип торрент-протокола: «Все разделено на чанки (мелкие фрагменты), поэтому нет одного целостного файла, который можно «заблокировать», — объясняет Глущенко, — Каждый, кто посмотрел или загрузил сайт, делится этим в сети».



Актуальные новости для ВОТ: благодаря специальному кэшу Ceno, украинские медиа могут постоянно обновлять свою ленту новостей, делая ее видимой даже там, где официальные сайты полностью заблокированы.



Цифровая солидарность: «Мы все в одной лодке»



Чтобы Ceno был максимально эффективным, жители контролируемых украинским правительством территорий — от Львова до Харькова способны помочь жителям ВОТ получить доступ к как можно более разнообразному контенту украинских сайтов — для этого стоит заходить на различные сайты и просматривать новости через Ceno. Таким образом пользователи наполняют кэш новым контентом, которым смогут воспользоваться жители ВОТ (ведь фрагменты сайтов «разлетаются» всему сообществу Ceno).



Без гарантий безопасности, но с минимизацией рисков



К сожалению, «универсальной таблетки» в условиях тотального контроля не существует. Нужно быть осторожными с любыми коммуникациями и помнить о наблюдении «товарища майора». Но в то же время Ceno предлагает преимущество: оно позволяет загружать контент без очевидного выхода во «внешний интернет» — то есть оператор может даже не заметить обычных признаков VPN-соединения.



Итог: что делать на ТОТ и почему Ceno лучше VPN?



1. Сохранять бдительность. Осознавать, что российская инфраструктура блокировок следит за трафиком и жестко ограничивает любой подозрительный протокол.



2. Попробовать альтернативы VPN. Классические VPN-сервисы один за другим попадают под прицел цензоров. Ceno работает иначе, используя пиринговый протокол, поэтому заблокировать его невозможно.



3. Поддерживать 'цифровую солидарность'. В свободной Украине тоже стоит устанавливать и пользоваться Ceno, чтобы наполнять кэш новостей, нужных людям на ВОТ.



4. Бесплатность и отсутствие регистрации. Это облегчает использование браузера. Меньше шагов для пользователя — меньше шансов попасть под подозрение.



FAQ: Как установить Ceno?



● Android: через Google Play (пока доступен) или официальный сайт censorship.no.



APK-файл: по возможности получить напрямую от доверенных лиц или ресурсов, таких как GitHub.



Дополнительно о рисках и решениях:



Если есть угроза физического доступа к устройствам со стороны военных, измените иконку Ceno в настройках и при необходимости быстро удаляйте активность с помощью функции «Очистить».



Чтобы избежать возможного отслеживания IP-адресов из-за их регистрации в сети BitTorrent, используйте Персональный (приватный) режим в браузере Ceno.



Ранее мы писали, что на временно захваченных территориях Донетчины и Луганщины наблюдаются ограничения доступа к YouTube и VPN-сервисов.