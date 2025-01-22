«Едва ли не первая ситуация за всю войну»: в ВСУ рассказали, как армия РФ пытается окружить Покровск

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Российские захватчики с юга и юго-запада пытаются охватить город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, войска РФ предпринимают такие попытки, чтобы дальше прорываться на север.



«Эта задача для них, вероятно, сейчас сверхсложная. Хотя бы потому, что они не пошли как всегда в городские бои, а пытаются охватывать город, пытаются как-то экономить людей», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» утверждает, что возле городов Покровск и Мирноград территория укреплена.



«Россияне не пытаются «ломиться» вперед. Они вышли на южные окраины, но не вошли в город и идут в обход. В сам город идти не пытаются, потому что понимают, что это для них трудно. Это едва ли не первая ситуация за всю войну, когда россияне начали действовать так, будто их ресурс действительно ограничен, будто есть лимит», – заявил он.

Напомним, что ВСУ отбросили российскую армию на Покровском направлении.