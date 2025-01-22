«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях

Оккупированная Горловка в течение 22 января терпит обстрелы, заявляют в группировке «ДНР». Утверждается, что под обстрел попали несколько жилых массивов.

Оккупационная администрация заявила о последствиях обстрела поселка станции Никитовка, жилых массивов «Солнечный» и «Комсомолец».

Также заявлено о четырех раненых. Кроме этого, во вторник, 21 января, в поселке станции Никитовка погибла местная жительница.

За предыдущие сутки, 21 января, российские войска обстреляли Донецкую область по линии соприкосновения более 3800 раз, это рекордное число. Однако в регионе замедлилась эвакуация местного населения.