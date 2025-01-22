В состав любых миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине, должны входить американские войска, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg News.



Президент отметил, что у европейских союзников недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором для российских войск и путинской агрессии, а любое другое решение рискует вызвать раскол в НАТО.



Ранее Зеленский отверг идею о том, что военной поддержки европейских союзников будет достаточно.



«Этого не может быть без Соединенных Штатов… Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — сказал глава государства.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращения нового нападения России Украине потребуются не менее 200 тысяч европейских миротворцев.



В декабре депутат Бундестага Родерих Кизеветтер выступил за введение немецких миротворческих войск в Украину.



На прошлой неделе французское издание Le Monde сообщило, что европейские страны вновь начали обсуждать возможную отправку в Украину войск или бойцов частных военных компаний. Это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после инаугурации Дональда Трампа.