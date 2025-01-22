Трамп призвал Путина пойти на мирную сделку иначе санкции против РФ усилятся

Дональд Трамп. Фото: Carolyn Kaster, AP

Президент США Дональд пригрозил РФ санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.



«Если мы не заключим "сделку", причем вскоре, у меня не останется иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом!», — написал Трамп в Truth Social.



По словам президента США, «мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Он подчеркнул, что пришло время «заключить сделку» и «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».



Отдельно Трамп заявил, что не хочет навредить России.



«Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на заявления радикальных левых», — написал президент.



Кроме того, он указал, что «мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней».



«Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! Она станет только хуже», — заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.



С приходом в Белый дом Дональда Трампа открылось «небольшое окно возможностей» для отношений России и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Институте США и Канады Российской Академии наук.