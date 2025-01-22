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Восстановление «Святых гор», подземные школы и компенсация имущества: о чем пишет «Окно Восстановления»

22 января 2025, 20:00

Восстановление «Святых гор», подземные школы и компенсация имущества: о чем пишет «Окно Восстановления»

Восстановление «Святых гор», подземные школы и компенсация имущества: о чем пишет «Окно Восстановления»

22 января 2025 года исполняется год с начала работы медиасети «Окно Восстановления». Это объединение СМИ, не медийных организаций и аналитических центров, рассказывающих о восстановлении пострадавших регионов Украины. «Новости Донбасса» поздравляют коллег и партнеров с годовщиной.

На протяжении года «Новости Донбасса» выпускали материалы как участники сети «Окно Восстановления», освещая ситуацию с восстановлением в регионах Украины.

Наши журналисты писали о проекте строительства подземных школ в Запорожье. Рассказывали о важности таких школ для учеников в современных реалиях. Там некоторые дети впервые увидели одноклассников вживую.

Вместе с лесниками Национального парка «Святые горы» наш журналист высаживал деревья после самых страшных пожаров, практически уничтоживших парк. Мы также разбирались сколько займет восстановление.

Мы расследовали, как Россия лжет о восстановлении на захваченных территориях, и как сейчас живут люди в оккупированных Авдеевке и Мариуполе. И для кого на самом деле строят жилье в захваченных украинских городах.

Исследовали, как будет происходить восстановление Мариуполя после деоккупации. С какими сложностями может столкнуться город в будущем и сколько времени может занять процесс. И какой будет цель такого восстановления: снова город металлургов или курорт?

Разбирались, что делать украинцам в ситуации, когда документы на жилье остались на оккупированной территории или утеряны в результате боевых действий. 

В целом «Окно Восстановления» за год выросло от семи организаций-соучредителей до 120 партнеров, объединенных темой восстановления Украины. Совместной работой с партнерами медиасеть опубликовала 842 материала о восстановлении в течение 2024 года. Эти репортажи, истории, аналитика, расследования и эксплейнеры прочитали 24 млн человек в соцсетях, на сайтах и других платформах.

Присоединиться к медиасети и вместе работать над прозрачностью восстановления Украины можно, заполнив форму на сайте «Окна Восстановления». По вопросам сотрудничества и идей пишите на электронный ящик [email protected].

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