Бывшего командующего войсками под Харьковом Галушкина задержали во второй раз

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины снова задержали экс-командира оперативно-тактической группы войск «Харьков» Юрия Галушкина.



«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты в деле о прорыве границы на Харьковщине и задержали экс-командующего ОТГ "Харьков"», — говорится в сообщении ведомства.



Следователи установили, что экс-командующий ОТГ «Харьков» не верно оценил потенциал противника и обстановку, из-за чего военнослужащие 125 обр ТрО самовольно оставили поле боя.



«Командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное" и отдавал приказы подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что привело к трагическим событиям на линии фронта», — сообщают в ГБР.



Расследование проводится по делу о халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.



Галушкину будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины.



Ранее сообщалось, что за бригадного генерала, экс-командира оперативно-тактической группы войск «Харьков» Юрия Галушкина, подозреваемого в халатности, внесли залог в 5 млн грн., имя залогодателя не называлось.



20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании двух генералов и полковника, якобы из-за халатности которых российские войска смогли захватить часть Харьковской области в 2024 году. Позже появилась информация, что, кроме Галушкина, задержаны экс-командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин и экс-командир 125-й львовской бригады Теробороны, экс-заместитель командира 125-й бригады Артур Горбенко.

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Лозовая Изюмского района Харьковской области и продвинулись в Новую Кругляковку, заявили в DeepState в начале января.



Лозовая — село в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 131 человек. К 2020 году орган местного самоуправления — Богуславский сельский совет.