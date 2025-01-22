«Не раскаивается и не исправился»: Гиркина оставили в колонии

Российский суд отказал в условно-досрочном освобождении боевика, бывшего офицера ФСБ РФ Игоря Гиркина-Стрелкова. Как сообщила его жена Мирослава Регинская, администрация колонии прислала на судебное заседание характеристику осужденного за экстремизм. Согласно этой оценке, Гиркин не исправился и «не раскаялся в содеянном».



Так, администрация колонии считает, что эмоциональное состояние Гиркина неустойчивое, он склонен к аффективному реагированию.



«В своем поведении руководствуется импульсом, эмоциями. Низкая способность руководить собственным поведением в эмоционально-сложной или экстремальной ситуации. Часто действует по первому побуждению», — заявили в колонии.



Также он «к труду относится посредственно, редко заинтересован в конечном результате трудовой деятельности».



«Администрация ФКУ ИК-5 считает, что осужденный Гиркин И. В. характеризуется отрицательно», — заключили в колонии.

В январе 2024 года «экс-министр обороны ДНР» получил четыре года колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание Гиркин отбывает в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области РФ.



Осенью 2024 года он опроверг информацию о своем выходе из колонии и отправке на войну в Украину.