Как полицейские помогли жителю Лимана, который подорвался на мине в лесу

Полицейские оказали помощь тяжело раненому мужчине в Лимане Донецкой области. Он подорвался на пехотной мине.



На российский снаряд местный житель наткнулся в лесополосе в селе Яцковка, когда выгуливал собаку. В результате взрыва 54-летний мужчина получил травматическую ампутацию стопы.



Полицейские, прибыв на место вызова, остановили кровотечение пострадавшему и доставили его в больницу.



«За последние два года в Яцковке зафиксировано три случая травмирования местных жителей в результате подрыва на вражеских боеприпасах», — отметили в полиции.