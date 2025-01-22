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Как полицейские помогли жителю Лимана, который подорвался на мине в лесу

22 января 2025, 22:30

Как полицейские помогли жителю Лимана, который подорвался на мине в лесу

Как полицейские помогли жителю Лимана, который подорвался на мине в лесу

Полицейские оказали помощь тяжело раненому мужчине в Лимане Донецкой области. Он подорвался на пехотной мине.

На российский снаряд местный житель наткнулся в лесополосе в селе Яцковка, когда выгуливал собаку. В результате взрыва 54-летний мужчина получил травматическую ампутацию стопы.

Полицейские, прибыв на место вызова, остановили кровотечение пострадавшему и доставили его в больницу.

«За последние два года в Яцковке зафиксировано три случая травмирования местных жителей в результате подрыва на вражеских боеприпасах», — отметили в полиции.

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