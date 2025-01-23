Ночью россияне ударили по Запорожью: есть погибший и десятки раненых

Один человек погиб и десятки ранены в результате российского удара по Запорожью ночью 23 января. Фото: ОВА

В результате ночного удара по Запорожью, по предварительным данным, один человек погиб и 25 ранены. Об этом в сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По информации в СМИ, первый взрыв в Запорожье был слышен примерно в 04:02. Затем Федоров подтвердил атаку РФ.

«Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности», — говорилось в сообщении в 04:19.

Через несколько минут глава Запорожской ОВА уточнил, что есть предварительная информация о людях под завалами. В связи с этим на место происшествия для помощи начали направляться экстренные службы.

Еще через небольшой промежуток времени Федоров проинформировал, что среди пострадавших есть сотрудники ГСЧС.

«Среди пострадавших — четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал глава ОВА в 04:36.

По словам Федорова, в Запорожье среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Сейчас его доставили в больницу.

Из-за обстрела РФ по Запорожью погиб один человек — 47-летний мужчина. Кроме того, как проинформировали в ОВА, 25 человека ранены, включая двухмесячного младенца.